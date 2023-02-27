Курские баскетболистки переиграли «Самару»

Эзин Калу к 14 очкам добавила четыре перехвата. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 27 февраля, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало «Самару». Хозяйкам паркету позарез нужно было побеждать, чтобы приходить в себя после очередного болезненного поражения от УГМК. И с задачей подопечные Тибо Пети справились «на ура». Более того, уже после первой из четырех четвертей сомнений в итоговом успехе курских девушек не возникало – они вели с перевесом в 12 очков (24:12). Отрадно, что курянки не сбавили оборотов и в оставшееся время, доведя перевес до 28 баллов – 74:46.

В ТОП-5 результативных игроков нашей команды вошли – Евгения Фролкина, Эзин Калу (по 14 очков), Елизавета Комарова, Елизавета Шабанова (по 11) и Аделина Абайбурова (десять).

После этой победы «Динамо» с 49 очками занимает второе место. Единолично лидирует УГМК – 54 балла. Тройку сильнейших замыкает столичный МБА – 48. Теперь 3 марта наши баскетболистки сыграют дома с оренбургской «Надеждой» (четвертое место, 42 очка). Начало встречи в 19:00.