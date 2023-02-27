Губернатор прокомментировал вопрос строительства завода азотных удобрений в Курской области

Губернатор Роман Старовойт прокомментировал резонансный вопрос о строительстве в Курской области предприятия по производству азотных удобрений. По его словам, в перечне инвестиционных проектов такого объекта нет. Речь об этом шла на оперативном совещании в областной администрации в понедельник, 27 февраля.

Перспектива строительства завода вызвала широкое общественное недовольство. Группа активистов выступила против появления в регионе вредного предприятия.

Завод якобы должен быть построен на площадке «КуйбышевАзот», которая работает уже почти 16 лет. По словам Старовойта, собственники вели разговоры о том, чтобы построить на площадке Химволокно дополнительную установку по производству азотных удобрений еще четыре года назад. Однако никаких решений принято не было.

Старовойт добавил, что в настоящий момент нет никаких предпроектных разработок на строительство завода. Кроме того, площадку невозможно запустить без дополнительного объема природного газа, а «Газпром» на это не дает разрешения.