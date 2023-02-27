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НовостиОбщество27 февраля 2023 15:16

В Суджанском районе Курской области восстановили энергоснабжение

Приграничную территорию обстреляли со стороны Украины
Евгения Полухина

Авариные бригады восстановили электроснабжение в приграничных населенных пунктах, которые подверглись обстрелу со стороны Украины в понедельник, 27 февраля. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Речь идет о Суджанском районе. Там электроснабжение было нарушено в восьми населенных пунктах. Других разрушений нет, как и пострадавших.

Напомним, на оперативном заседании областной администрации Роман Старовойт заявил, что власти окажут помощь с переездом всем желающим жителям приграничных населенных пунктов.