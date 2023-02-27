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НовостиОбщество27 февраля 2023 14:48

Власти помогут жителям приграничных районов Курской области с переездом

Речь идет о ПВР или постоянном жилье
Евгения Полухина

Всем желающим переехать из приграничных районов Курской области власти окажут поддержку. Об этом заявил губернатор Роман Старовойт на оперативном заседании администрации области в понедельник, 27 февраля.

Речь идет о населенных пунктах, которые подвергаются обстрелу со стороны Украины.

- Может предоставить проживание в ПВР или постоянное жилье. В ближайшие три дня нужно провести встречи со всеми людьми, - пояснил глава региона.

Напомним, только за сегодняшний день под обстрел попали три района Курской области: Кореновский, Суджанский и Глушковский. Пострадавших и разрушений нет. Однако возникли перебои с энергоснабжением.