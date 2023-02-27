Рядовой из Курской области погиб в Луганской народной республике

Фото из телеграм-канала правительства Курской области.

В Сватово Луганской народной республики погиб уроженец Курской области – 29-летний рядовой Сергей Смородинов. Печальную новость сообщили в телеграм-канале регионального правительства в понедельник, 27 февраля. Погибший был жителем Железногорска. На военную службу он был призван по мобилизации.

- При выполнении воинского долга проявил смелость и мужество. Разделяем горечь утраты с родными и близкими. Вечная память воину, - отметили в пресс-службе правительства.

Напомним, 20 февраля власти сообщили о гибели двух курян при выполнении боевых задач в зоне СВО. Олег Зорин из Курского района был добровольцем. Андрей Локтионов из Золотухинского района был мобилизован. У него остались жена и двое детей.