Курские власти опровергли сообщение о поиске диверсантов

Фото из телеграм-канала правительства Курской области.

В телеграмм-каналах появилась информация о поиске диверсантов в Курской и соседних областях в понедельник, 27 февраля. В правительстве региона заявили, что это сообщение фейк.

- Специальные службы опровергают это. Просим жителей не поддаваться панике, - пояснили в телеграмм-канале правительства Курской области. Напомним, в августе прошлого года в социальных сетях появилась информация о том, что в Курске в общественных местах оставляют заминированные вещи. Тогда в региональном УМВД заявили, что информация недостоверна. Жителям области рекомендовали проявлять бдительность.