Детский омбудсмен Курской области Наталия Листопадова попала под санкции Зеленского

Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталия Листопадова попала в санкционный список президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщили в телеграмм-канале регионального правительства в понедельник, 27 февраля.

- Новость дня. Теперь и я в санкционных списках, - отреагировала детский омбудсмен. Под санкциями также оказались ряд других российских омбудсменов, в том числе из соседних регионов: уполномоченный по правам человека Воронежской области Сергей Канищев и детский омбудсмен Белгородской области Галина Пятых. Кроме того, в список попали шесть благотворительных организаций и «Народный фронт».