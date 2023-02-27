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НовостиОбщество27 февраля 2023 8:32

В Курской области 1 марта проверят систему оповещения населения

Сигнал прозвучит на теле- и радиоканалах
Евгения Полухина
Фото с сайта правительства Курской области.

Фото с сайта правительства Курской области.

В среду, 1 марта, в Курской области пройдет плановая проверка готовности систем оповещения населения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Там пояснили, что заменят эфир общероссийских общедоступных теле- и радиоканалов. Система будет работать в течение одной минуты с 10:43.

- В комитете региональной безопасности просят жителей области отнестись к проведению проверки спокойно и с пониманием, - добавили в пресс-службе.

Напомним, в ноябре 2022 года в Курской области также проходила проверка систем оповещения. Однако не все куряне остались довольны результатами проверки. Многие жители жаловались в социальных сетях на то, что совсем не услышали сирены или их звук не был громким.