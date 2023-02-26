Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА
Железнодорожному округу Курска вернули электричество. Об этом сообщили в администрации города 26 февраля.
В ночь на воскресенье на подстанции произошло отключение фидеров кабельных линий 10 кВ. В комитете ЖКХ пояснили, что из-за этого в Железнодорожном округе некоторые время не было электроснабжения. После проведения работ аварийно-диспетчерской службой АО КЭС к утру электричество восстановили в полном объеме.
Напомним, 28 февраля отключат электричество на трех улицах Курска. «Курские электрические сети» продолжат плановые работы.