Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Железнодорожному округу Курска вернули электричество. Об этом сообщили в администрации города 26 февраля.

В ночь на воскресенье на подстанции произошло отключение фидеров кабельных линий 10 кВ. В комитете ЖКХ пояснили, что из-за этого в Железнодорожном округе некоторые время не было электроснабжения. После проведения работ аварийно-диспетчерской службой АО КЭС к утру электричество восстановили в полном объеме.

Напомним, 28 февраля отключат электричество на трех улицах Курска. «Курские электрические сети» продолжат плановые работы.