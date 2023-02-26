Курский перинатальный центр отрылся после дезинфекции

Областной перинатальный центр отрылся после дезинфекции. Центр вновь принимает рожениц. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения 25 февраля, в первый день работы сюда поступило 17 женщин.

До этого, в течение двух недель, беременных высокой группы риска направляли в роддом Курской городской больницы скорой медицинской помощи. Дезинфекцию в роддомах проводят ежегодно, поэтому в БСМП к допнагрузке были готовы.

Предыдущая дезинфекция проводилась в перинатальном центре с 7 по 28 января 2022 года. Во время эпидемии коронавируса больница скорой медицинской помощи была перепрофилирована в инфекционный госпиталь и вернулась к плановой работе в прошлом году.