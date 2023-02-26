Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Спасатели рассказали о состоянии льда на водоемах Курска. Замерзший покров на реках неоднородный. Местами толщина льда составляет порядка 30 см, на других участках - вовсе отсутствует.

Поэтому специалисты напоминают курянам: не выходите на тонкий лед, обращайте внимание на предупреждающие знаки.

Кроме того, следует:

- проверять прочность льда ударом палки перед собой. Если после первого сильного удара покажется хоть немного воды, по льду ходить нельзя;

- оказавшись на тонком, потрескивающем льду, осторожно поверните обратно и скользящими шагами возвращайтесь на берег;

- отправляясь на рыбалку, возьмите с собой средства спасения (спасательный жилет, длинный прочный шнур и «спасалки» (железные упоры).

Если вы стали свидетелем несчастного случая, звоните по единому номеру вызова экстренных служб — 112.