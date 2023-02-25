28 февраля отключат электричество на трех улицах Курска

«Курские электрические сети» продолжают проводить плановые работы. Как сообщило городское управление по делам ГО и ЧС областного центра, из-за ремонта некоторые потребители временно останутся без электроэнергии.

Так, 28 февраля в Сеймском округе ресурс отключат с 9.00 до 16.00 жителям улиц 1-2-я Огородная и Раздольная. Телефон для справок: 37-31-28.

В Центральном и Железнодорожном округах отключений с 27 февраля по 3 марта не запланировано.

Телефон РЭС Центрального округа - 32-40-89.

Телефон РЭС Железнодорожного округа - 26-32-10.