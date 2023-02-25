Куряне могут поучаствовать в заготовке дров для участников СВО. Об этом сообщила администрация города.

В воскресенье, 26 февраля, в лесопарковой зоне на Волокно пройдет очередная акция по заготовке древесины для военнослужащих. К ней могут присоединиться все неравнодушные жители, которые хотят оказать помощь нашим солдатам.

Как отметили в мэрии, сбор волонтеров на остановке общественного транспорта «Парк Волокно» в 10:00. Участникам акции стоит потеплее одеться, а также взять с собой перчатки и по возможности бензопилы.

Напомним, 24 февраля село Попово-Лежачи Глушковского района в очередной раз обстреляли украинские войска. Никто не пострадал, однако последствия 12 прилетов оказались существенными: осколки посекли девять домов.