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НовостиПроисшествия25 февраля 2023 9:58

80-летняя пенсионерка погибли во время пожара в Курской области

Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем
Анна ГРЕБЕНКИНА
Фото: сайт СУ СКР по Курской области

Фото: сайт СУ СКР по Курской области

В Курской области из-за пожара погибла пенсионерка. Как сообщили в региональном СУ СКР, возгорание произошло 24 февраля на улице Заречной села Стрелечье Мантуровского района. Огонь охватил жилой дом, в результате погибла 80-летняя женщина.

По факту случившегося силовики начали доследственную проверку. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Следователи Курской области в очередной раз просят жителей региона уделять больше внимания пожарной безопасности.