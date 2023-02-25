80-летняя пенсионерка погибли во время пожара в Курской области

Фото: сайт СУ СКР по Курской области

В Курской области из-за пожара погибла пенсионерка. Как сообщили в региональном СУ СКР, возгорание произошло 24 февраля на улице Заречной села Стрелечье Мантуровского района. Огонь охватил жилой дом, в результате погибла 80-летняя женщина.

По факту случившегося силовики начали доследственную проверку. Предварительная причина ЧП - неосторожное обращение с огнем.

Следователи Курской области в очередной раз просят жителей региона уделять больше внимания пожарной безопасности.