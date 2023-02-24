Курский «ЮЗГУ-Атом» одержал две победы в Москве

Фото со страницы ВК "Локомотив" в VK.

В Москве проходят матчи 8-го тура чемпионата России по волейболу в высшей лиге «А» среди женских команд. Накануне, 23 февраля, курский «ЮЗГУ-Атом» встречался с местным «Лучом». Столичные девушки дали нешуточный бой одному из лидеров турнира, но в итоге даже на одну партию не наиграли - 22:25, 17:25, 22:25 и итоговые 0:3.

А сегодня, 24 февраля, курянки с таким же счетом разделались с владимирским «Муромом» - 25:20, 25:15 и 25:22.

После двух побед «ЮЗГУ-Атом» занимает второе место – 59 очков. Лидирует череповецкая «Северянка» (66), тройку сильнейших замыкает калининградский «Локомотив-2» (55). Теперь 25 и 26 февраля курские волейболистки проведут повторные матчи с «Лучом» и «Муромом». Начало игр в 18:00 и 12:00 соответственно.