Курское «Динамо» в третий раз проиграло УГМК

Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Накануне, 23 февраля, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Верхней Пышме екатеринбургский УГМК принимал действующего чемпиона – курское «Динамо». После двух очных поражений на первом этапе регулярного сезона подопечные Тибо Пети потерпели еще одно, причем снова с большим перевесом уральского клуба. Исход противостояния предопределил успех УГМК в первой (20:9) и третьей четвертях (23:8). Два других отрезка выиграли динамовки, но с куда менее ощутимой разницей (20:17 и 13:12). Итоговый счет - 72:50 в пользу свердловчанок.

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Олеся Сафонова (12 очков), Ольга Фролкина, Елизавета Шабанова (по восемь) и Аделина Абайбурова (шесть).

После этого поражения «Динамо» с 47 очками делит второе – третье места с московским МБА. Единолично лидирует УГМК – 52 балла. Теперь 27 февраля наши баскетболистки сыграют дома с «Самарой» (пятое место, 40 очков). Начало встречи в 18:30.