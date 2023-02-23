Куряне завоевали "бронзу" в Ессентуках

В Ессентуках завершился второй полуфинальный этап первенства Детско-юношеской баскетбольной лиги. Судьба серебряных медалей определилась в овер-тайме матча между курской СШОР "Динамо" и московского "Динамо-ДЮБЛ". Итог встречи: 55:63 - сильнее оказались соперницы из столицы.

Самыми результативными в составе курской команды стали Дарья Морозова (17 очков) и Дарья Ермакова (13 очков, 12 подборов).

Третье место этапа подтвердило, что юные курянки, состоящие из игроков 2007 года рождения, входят в топ-15 Первенства ДЮБЛ, в котором принимают участие команды 2005 года рождения.

Поздравляем команду и тренеров Наталью Краснощек и Варвару Юртаеву.