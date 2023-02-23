В Курске пройдет благотворительный забег

Мероприятие пройдет на Боевой даче Фото: Светлана ВОЛКОВА

12 марта в 11:00 в парке Боева дача стартует благотворительный забег «Дари добро». В его рамках будет организован сбор средств для детей из ЛНР, ДНР, Запорожской, Херсонской, Харьковской областей, проживающих в пунктах временного размещения.

Для участия необходимо внести любую сумму пожертвования от 150 рублей на счет благотворительного марафона «Мир детства» с пометкой: «Забег в помощь детям» (реквизиты и QR-код для перевода опубликовали ниже). По поводу регистрации на забег необходимо обращаться к Владимиру Мосичеву (тел.: 8 (908) 127-11-27) или Оксане Костиковой (8 (960) 693-95-89).

Помочь можно и не участвуя в забеге. Достаточно перечислить любую сумму на счет, сообщает администрация региона.

Старт будет дан у клуба любителей бега «Меркурий». Дистанции: три и пять километров.