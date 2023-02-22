Как будет работать общественный транспорт Курска на выходных

Информацию о графике движения общественного транспорта можно получить по номеру горячей линии 702-802
Фото: Светлана ВОЛКОВА
23 и 24 февраля общественный транспорт города Курска работает по расписанию выходного дня. Об этом сообщили в мэрии.
- Актуальную информацию о графике движения общественного транспорта можно получить в Центральной диспетчерской службе города Курска по номеру горячей линии 702-802 и на сайте Министерства транспорта и автомобильных дорог Курской области, - добавили в горадминистрации.
Планируйте свои поездки заранее.
В праздничные и выходные дни с 23 по 26 февраля амбулаторно-поликлинические подразделения медицинских организаций Курской области будут работать по следующему графику:
23, 24 и 26 февраля с 9:00 до 16:00 дежурные врачи участковые-терапевты и участковые-педиатры будут проводить прием и обслуживание вызовов;
25 февраля городские поликлиники будут работать с 9:00 до 18:00. В районных медицинских поликлиниках прием и обслуживание вызовов будут осуществляться с 9:00 до 16:00. Прием будут вести дежурные врачи-терапевты и дежурные врачи-специалисты.