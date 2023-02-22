В ночь на 23 февраля в Курской области похолодает до -20

В регионе ожидается резкое похолодание Фото: Светлана ВОЛКОВА

23 февраля в Курской области будет переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Температура - ночью 15-20°, днем 7-12° мороза.

Метеорологическая дальность видимости 5000-7000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,10 до 0,12 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.