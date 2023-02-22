Как будут работать на праздниках курские поликлиники

Центр здоровья будет работать 24, 25 и 26 февраля Фото: Светлана ВОЛКОВА

В праздничные и выходные дни с 23 по 26 февраля амбулаторно-поликлинические подразделения медицинских организаций Курской области будут работать по следующему графику:

23, 24 и 26 февраля с 9:00 до 16:00 дежурные врачи участковые-терапевты и участковые-педиатры будут проводить прием и обслуживание вызовов;

25 февраля городские поликлиники будут работать с 9:00 до 18:00. В районных медицинских поликлиниках прием и обслуживание вызовов будут осуществляться с 9:00 до 16:00. Прием будут вести дежурные врачи-терапевты и дежурные врачи-специалисты.

Пункты вакцинации от COVID-19 24 и 25 февраля будут работать с 9:00 до 15:00. 23 и 26 февраля – выходные дни.

Центр здоровья в ТРК «МегаГРИНН» будет работать 24, 25 и 26 февраля. Вакцинацию от COVID-19 можно пройти с 13:00 до 18:00, диспансеризацию – с 13:00 до 19:00. 23 февраля выходной день.