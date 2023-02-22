Десятилетний курянин снялся в анимационном сериале «Главные детские песни 3.0»

В проекте приняли участие дети из разных городов России Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Москве завершаются съемки музыкального анимационного сериала «Главные детские песни 3.0» в рамках проекта Музея Победы. Среди героев серий — победитель конкурсного отбора из Курска.

Также в съемках принимают участие лучшие юные вокалисты из Москвы и Московской области, Нижнего Новгорода, Воронежа, Кирова.

Музыкальный клип записал 10-летний Богдан Требесов из Курска — победитель хит-парада Детского радио, участник телепередачи «С добрым утром, малыши!», участник телешоу «Лучше всех!» на канале «Россия-1». Юный вокалист записал песню «Северный друг» (слова и музыка — Владимир Родич).

В рамках проекта «Главные детские песни 3.0» свой талант представили более 500 артистов из 63 регионов России и Республики Беларусь это участники вокальных коллективов и сольные исполнители в возрасте от семи до 14 лет. Экспертным жюри были отобраны лучшие конкурсанты, которые уже приняли участие в студийной записи детских песен для музыкального альбома, а теперь их ждут съемки музыкального анимационного сериала.

Проект «Главные детские песни» реализуется Музеем Победы при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и радиостанции «Детское радио».