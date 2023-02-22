В Курске частично перекрыли улицу Энгельса

Проезд закрыли в связи со строительством и врезкой водопроводной сети Фото: Светлана ВОЛКОВА

В связи со строительством и врезкой водопроводной сети в действующую сеть в районе дома № 148 по улице Энгельса в Курске с 09:00 21 февраля до 20:00 часов 21 марта здесь временно прекращается движение транспорта, сообщает мэрия.

- Здесь установлены соответствующие дорожные знаки, бетонные блоки с вертикальной разметкой, а также дополнительное искусственное стационарное освещение в ночное время. Обеспечен подъезд экстренных служб на период проведения строительства и врезки водопроводной сети в действующую сеть, - сказали в горадминистрации.