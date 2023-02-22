28 февраля куряне смогут полчить бесплатные юрконсультации

Консультирование пройдет на базе Центра бесплатной юридической помощи Фото: Светлана ВОЛКОВА

28 февраля с 11:00 до 16:00 специалисты Курского регионального отделения Ассоциации юристов России совместно с сотрудниками Госавтоинспекции, Управления ФССП и Уполномоченным по правам человека в Курской области Владимиром Фирсовым проведут консультирование граждан.

Куряне получат ответы на такие вопросы, как постановка на учет транспортного средства, взыскание задолженности, защита прав потребителей, и многие другие.

Консультирование пройдет на базе Центра бесплатной юридической помощи Ассоциации юристов России по адресу: Курск, ул. Радищева, 29, ауд. 123. Подробности по телефонам: 8 (4712) 70-03-46, 8-951-314-56-22.