Назначен новый и.о. председателя комитета образования Курска

В горадминистрации новые назначения Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 22 февраля и.о. председателя комитета образования Курска назначена Лидия Асадчих.

Ранее Лидия Асадчих работала в комитете образования Курска. До 2016 года возглавляла среднюю образовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов им. пр. Серафима Саровского № 32, с 2016 года — среднюю образовательную школу № 60 им. героев Курской битвы.

Лидия Евгеньевна имеет большой опыт педагогической и управленческой деятельности. Она обладает правовой и экономической грамотностью, необходимыми психолого-педагогическими знаниями, широко их применяет в повседневной деятельности. Лидия Асадчих достойно проявила себя в образовательной среде, сообщает мэрия Курска.

Елена Российская, ранее исполнявшая обязанности председателя комитета образования Курска, продолжит свою деятельность в комитете.