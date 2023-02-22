Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 февраля 2023 6:58

Назначен новый и.о. председателя комитета образования Курска

Елена Российская продолжит работу в мэрии
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
В горадминистрации новые назначения

В горадминистрации новые назначения

Фото: Светлана ВОЛКОВА

С 22 февраля и.о. председателя комитета образования Курска назначена Лидия Асадчих.

Ранее Лидия Асадчих работала в комитете образования Курска. До 2016 года возглавляла среднюю образовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов им. пр. Серафима Саровского № 32, с 2016 года — среднюю образовательную школу № 60 им. героев Курской битвы.

Лидия Евгеньевна имеет большой опыт педагогической и управленческой деятельности. Она обладает правовой и экономической грамотностью, необходимыми психолого-педагогическими знаниями, широко их применяет в повседневной деятельности. Лидия Асадчих достойно проявила себя в образовательной среде, сообщает мэрия Курска.

Елена Российская, ранее исполнявшая обязанности председателя комитета образования Курска, продолжит свою деятельность в комитете.