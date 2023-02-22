Под Курском на пожаре погиб мужчина

В 18:21 21 февраля в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области сообщили о пожаре в жилом доме в поселке Глушково на улице Первомайская.

На место происшествия выезжали пожарные 24 ПЧ Глушковского района, сотрудники полиции, работники электросетей, медики скорой помощи.

В результате пожара погиб 51-летний мужчина, сгорел жилой кирпичный дом.

Как сообщает МЧС региона, огонь тушили 16 человек и пять единиц техники.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните на Единый номер вызова экстренных служб «112» (звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Курской области 8-4712-51-00-22.