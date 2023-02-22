Курские спортсмены выиграли 15 медалей на чемпионате ЦФО по спортивной борьбе

Фото из телеграм-канала Спорт 46.

В Чехове финишировал чемпионат Центрального федерального округа по спортивной борьбе (панкратион). Курские спортсмены 15 раз поднимались на пьедестал почета. Единственное золото в весовой категории 77 кг завоевал Семен Гаврилов.

Вторые места заняли - Михаил Грибанов (62 кг), Никита Пожидаев (71 кг), Александр Смецкой (84 кг), Максим Смирнов (77 кг), Анастасия Афонина (+65 кг), Софья Кузнецова (52 кг), Татьяна Савина (64 кг) и Эмрах Дусариев (77 кг). Бронзовыми призерами стали - Руслан Шмырев (84 кг), Максим Анпилогов (66 кг), Денис Разиньков (71 кг), Дмитрий Шатунов (63 кг), Владимир Бабий (92 кг) и Артём Тиганов (92 кг).