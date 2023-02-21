В центре Курска девушка на "Хендай" сбила пешехода

Авария произошла на улице Павлова
Фото: Светлана ВОЛКОВА
ДТП случилось 20 февраля примерно в 16:50 в районе дома № 1 по улице Павлова в Курске.
21-летняя девушка – водитель, управляя автомобилем «Хендай Акцент», по предварительным данным, сбила здесь 56-летнюю женщину.
В результате ДТП женщина – пешеход получила ранения, ее доставили в ОБУЗ «ГКБ № 4» Курска. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сообщили в УМВД региона.
Ранее КП сообщала, что в этот же день под Курском в ДТП с пьяным водителем пострадали две девушки.
ДТП произошло 20 февраля примерно в 21:00 на перекрестке улиц Пролетарская – Урицкого Дмитриева Курской области.
Как сообщает ГИБДД региона, по предварительным данным, здесь произошло столкновение автомобиля «Ауди А4» под управлением 49-летнего водителя, который был пьян, и ВАЗ, за рулем которого был 18-летний парень.
. В результате ДТП пассажиры автомобиля ВАЗ-21093, - 17-летняя и 15-летняя девушки получили ранения, они доставлены в больницу.