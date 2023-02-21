75-летний курянин потерял больше ста тысяч рублей, пытаясь заказать интим-услуги

Испугавшись мошенников, курянин обратился в полицию Фото: Светлана ВОЛКОВА

Пенсионер искал в интернете запчасти для своего автомобиля. Неожиданно на экране появился рекламный баннер с предложением посетить сайт знакомств. Ради интереса одинокий курянин перешел по ссылке и выяснил, что интернет-ресурс предлагает не только общение, но и оказание интимных услуг, рассказали в УМВД региона.

Пенсионер решил сделать заказ на дом и позвонил по указанному на сайте телефону. Ответил мужчина, представившийся администратором. Он сообщил, что прежде чем приедет девушка нужно выполнить несколько условий. Заплатить две тысячи за страховку, внести предоплату десять тысяч и сделать еще несколько важных платежей. Для этого пожилой человек поехал в другой район города, где был установлен платежный терминал и стал переводить, сколько говорили.

По телефону постоянно озвучивали новые суммы, и когда дошло до 50 тысяч, мужчина понял, что выбранные услуги не могут стоить так дорого, и его просто обманывают. Он отказался платить и тогда мошенники сразу сменили тактику. Они заявили, что знают адрес мужчины, стали угрожать, обещая приехать в нему домой.

Испугавшись телефонных угроз, курянин взял из дома оставшиеся сбережения и поехал в Сеймский округ Курска. Там снова через терминал отправил деньги по указанным реквизитам. Несмотря на это, угрозы и вымогательство продолжились, и только тогда пенсионер решил обратиться за помощью в полицию. Курянина успокоили и объяснили, что он стал очередной жертвой мошенников, наживающихся на доверчивости мужчин. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.