Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Курск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Курск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиСпорт21 февраля 2023 12:27

Курянин завоевал "серебро" Всероссийского турнира по боксу

Соревнования проходили в подмосковных Люберцах
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
Курские спортсмены снова отличились

Курские спортсмены снова отличились

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Артем Иноков, представляющий боксерский клуб "Курский рубеж", в подмосковных Люберцах стал серебряным призером Всероссийского турнира по боксу класса «А» среди мужчин, посвященного памяти мастеров спорта СССР Ю. Капитонова, В. Кузина и заслуженного тренера России А. Щедеркина. В соревнованиях приняли участие призеры чемпионатов мира, победители чемпионатов Европы, чемпионы страны.

Артем Иноков в полуфинале был сильнее мастера спорта международного класса Владимира Стрыгина, а в борьбе за золото в равном бою уступил мастеру спорта из Московской области Саидамиру Салохидинову.

Поздравляем боксера и его тренеров Александра Титова и Олега Истомина.