Курянин завоевал "серебро" Всероссийского турнира по боксу

Курские спортсмены снова отличились Фото: Светлана ВОЛКОВА

Артем Иноков, представляющий боксерский клуб "Курский рубеж", в подмосковных Люберцах стал серебряным призером Всероссийского турнира по боксу класса «А» среди мужчин, посвященного памяти мастеров спорта СССР Ю. Капитонова, В. Кузина и заслуженного тренера России А. Щедеркина. В соревнованиях приняли участие призеры чемпионатов мира, победители чемпионатов Европы, чемпионы страны.

Артем Иноков в полуфинале был сильнее мастера спорта международного класса Владимира Стрыгина, а в борьбе за золото в равном бою уступил мастеру спорта из Московской области Саидамиру Салохидинову.

Поздравляем боксера и его тренеров Александра Титова и Олега Истомина.