Под Курском в ДТП с пьяным водителем пострадали две девушки

ДТП произошло 20 февраля примерно в 21:00 на перекрестке улиц Пролетарская – Урицкого Дмитриева Курской области.

Как сообщает ГИБДД региона, по предварительным данным, здесь произошло столкновение автомобиля «Ауди А4» под управлением 49-летнего водителя, который был пьян, и ВАЗ, за рулем которого был 18-летний парень.

Иномарка ехала по улице Урицкого со стороны Республиканской в направлении улицы Пролетарская Дмитриева, а ВАЗ-21093 - со стороны села Крупец по улице Пролетарская в направлении улицы Красная Дмитриева. В результате ДТП пассажиры автомобиля ВАЗ-21093, - 17-летняя и 15-летняя девушки получили ранения, они доставлены в больницу.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка, сказали в УМВД региона.

Всего 20 февраля за вождение в пьяном виде отстранили от управления ТС четырех водителей. Выявлено 78 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 1884 нарушения ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1570 нарушений ПДД РФ.