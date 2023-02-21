Жителя разрушенного в результате обстрелов дома в Курской области обвиняют в краже у соседей

Мужчина попал под суд за кражу Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Глушковском районном суде назначено к рассмотрению уголовное дело по обвинению местного жителя в краже имущества из дома в приграничном поселке Теткино Курской области, пострадавшего от обстрелов со стороны Украины.

Органами следствия 68–летний житель поселка Теткино обвиняется в краже с незаконным проникновением в помещение, с причинением значительного ущерба, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

По версии обвинения, 3 ноября 2022 года курянин пришел в двухэтажный жилой дом в поселке, где он живет. Строение пострадало от пожара, произошедшего из-за обстрелов со стороны приграничной территории Украины. В одной из квартир мужчина жил до обстрелов сам.

- Он убедился, что его никто не видит и с помощью металлической скобы открыл дверь и незаконно проник в соседскую уцелевшую квартиру на втором этаже. Оттуда он забрал электрический накопительный водонагреватель, газовый настенный котел, микроволновую печь, четыре биметаллических секционных радиатора отопления, принадлежащие хозяйке квартиры. Общий ущерб составил свыше 31 тысячи рублей, - сообщили в ведомстве.