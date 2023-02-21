Под Курском в ДТП пострадала четырехлетняя девочка

ДТП случилось утром 20 февраля Фото: Даниил НАЙХИН

ДТП произошло 20 февраля примерно в 11:40 на 26-м километре автодороги «Курск - Льгов – Рыльск».

Как рассказали в ГИБДД региона, по предварительным данным, здесь столкнулись попутные автомобили «Лада» под управлением 39-летнего водителя и «Ауди 80», за рулем которой была 27-летняя женщина.

В результате ДТП четырехлетняя девочка – пассажир автомобиля «Ауди 80» получила ранения. Она сидела на заднем пассажирском сидении в детском удерживающем устройстве и была пристегнута ремнем безопасности, уточнили в УМВД региона.

Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего, после чего действиям участников ДТП будет дана правовая оценка.

Всего 20 февраля за вождение в пьяном виде отстранили от управления ТС четырех водителей. Выявлено 78 пешеходов, нарушивших ПДД РФ. Всего выявлено 1884 нарушения ПДД РФ, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 1570 нарушений ПДД РФ.