21 февраля ВСУ снова обстреляли приграничье Курской области

О продолжающихся обстрелах сообщил Роман Старовойт Фото: Светлана ВОЛКОВА

ВСУ вновь обстреляли с территории Украины приграничный Глушковский район Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Пять прилетов зафиксировано в районе вышки сотовой связи в селе Веселое, еще два — около подстанции села Попово-Лежачи, примыкающего к поселку Теткино. К счастью, никто не пострадал, но на части улиц нарушено энергоснабжение, ремонтные бригады выехали на место. Также повреждены хозяйственные постройки на территории двух домовладений в селе Попово-Лежачи, рассказал губернатор.

Накануне, 20 февраля, продолжились обстрелы с территории Украины окрестностей сел Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет, но в Горнале была перебита линия электропередач.

Электроснабжение восстановили в тот же день.

Кроме того, 20 февраля семь прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет.