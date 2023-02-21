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НовостиЗвезды21 февраля 2023 6:16

Курская филармония к 8 Марта подарит билеты мамам

Для этого нужно воспользоваться Пушкинской картой
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
На сцене выступят солисты и творческие коллективы Курска

На сцене выступят солисты и творческие коллективы Курска

Фото: Светлана ВОЛКОВА

Курская филармония проведет «Концерт для мам» в преддверии Международного женского дня. Культурный вечер пройдет 6 марта в 18:30 в КЗ «Свиридовский» (ул. Сонина, 4).

Если купить билет по Пушкинской карте, вы получаете второй в подарок! Это отличная возможность посетить программу вместе с мамой, бабушкой или сестрой. На сцене выступят солисты и творческие коллективы филармонии.

В день концерта нужно предъявить билет, купленный по Пушкинской карте, и вам вручат пригласительный в кассе. Продажи открыты в кассах филармонии и онлайн. Проведите время с дорогим человеком и зарядитесь весенним настроением!

А в ближайшие дни учреждения культуры и образования области подготовили развлекательные программы к Масленице.

Так, 25 и 26 февраля с 13:00 до 15:00 часов будут бесплатно раздавать блины на Красной и Театральной площадях.

Уже 21 февраля в городе и области пройдут различные мероприятия. Какие именно, читайте в нашем материале.