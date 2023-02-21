Курская филармония к 8 Марта подарит билеты мамам

На сцене выступят солисты и творческие коллективы Курска
Фото: Светлана ВОЛКОВА
Курская филармония проведет «Концерт для мам» в преддверии Международного женского дня. Культурный вечер пройдет 6 марта в 18:30 в КЗ «Свиридовский» (ул. Сонина, 4).
Если купить билет по Пушкинской карте, вы получаете второй в подарок! Это отличная возможность посетить программу вместе с мамой, бабушкой или сестрой. На сцене выступят солисты и творческие коллективы филармонии.
В день концерта нужно предъявить билет, купленный по Пушкинской карте, и вам вручат пригласительный в кассе. Продажи открыты в кассах филармонии и онлайн. Проведите время с дорогим человеком и зарядитесь весенним настроением!
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