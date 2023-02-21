Курские хоккеисты пропустили десять шайб от «Тамбова»

Фото со страницы ХК "Сокол" в VK.

В рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Курске местный «Сокол» принимал мичуринский «Тамбов». Проиграв первую встречу 0:9, подопечные Артема Мериои выдали такую же разницу заброшенных и пропущенных шайб и в повторном поединке. На 29-йминуте Артем Дмитриев сравнял счет (1:1), но после этого на льду солировали только гости. Итоговый счет - 10:1 в пользу «волчат».

Это уже десятый матч курян в этом сезоне, когда они пропустили не менее десяти шайб. Ранее подобное происходило во встречах с новочебоксарским «Соколом» (3:11, 1:10), воронежской «ЭкоНивой-Бобров» (1:13, 2:12), глазовским «Прогрессом» (3:11, 3:12), кирово-чепецкой «Олимпией» (1:11), нововоронежским «Протоном» (1:10) и МХК «Липецк» (3:10).

После вчерашнего игрового дня на «Востоке» лидируют мичуринский «Тамбов», «Олимпия» (по 57 очков) и «ЭкоНива-Бобров» (56). У курского клуба в активе шесть очков и последнее 11-е место. Теперь 28 февраля и 1 марта «Сокол» сыграет в Пензе с «Дизелистом». Начало матчей в 19:00.