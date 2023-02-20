21 февраля в Курской области будут снежные заносы

Ночью похолодает до -8 Фото: Светлана ВОЛКОВА

21 февраля в регионе будет облачно. Снег, мокрый снег, днем местами сильный. На дорогах местами снежные заносы. Днем местами налипание мокрого снега. Ветер ночью южный, днем западный 7-12 метров в секунду. Температура: - ночью 3-8° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Метеорологическая дальность видимости 3000-5000 метров, при сильном снеге до 1000 метров.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка в норме.

По данным ФГБУ «Центрально-Черноземное УГМС» радиационный фон на территории Курской области колеблется от 0,08 до 0,14 мкЗв/час. Экологическая обстановка устойчивая.

По данным Минприроды России превышения ПДК по загрязнению воздуха на территории Курской области не зарегистрировано.

Лед на всех водоемах области нестабилен. Повсеместно наблюдаются промоины. От выхода на него лучше отказаться. В том случае, если вы все же отправляетесь на водоем, спасатели рекомендуют взять с собой средства спасения и иметь необходимый запас знаний о том, как не провалиться самому и помочь другому человеку в случае необходимости.