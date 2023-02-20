Курянин перевел почти полтора миллиона рублей мошенникам

Полиция завела уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

Всего один телефонный звонок сделал 54-летнего курянина должником перед банком.

Мужчина получил СМС-сообщение, из содержания которого следовало, что клиенту одобрен кредит на крупную сумму. Буквально через считанные минуты поступил звонок от якобы представителя службы безопасности банка. Лжесотрудник сообщил о мошеннической атаке на счет курянина, в результате которой посторонние лица оформили полуторамиллионный займ. Преступники убедили свою жертву срочно принять меры и обезопасить сбережения.

Новость оказалась полной неожиданностью для мужчины. На это и рассчитывали преступники, заставившие его отправиться в финансовое учреждение и обналичить кредит. Получив один миллион 445 тысяч рублей, курянин перевел их через банкомат на продиктованные счета, полагая, что это и есть «безопасная ячейка». Итогом переговоров стало обращение в отдел полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к мошеннической схеме, а также их местонахождение, сообщили в УМВД региона.

Как показывает практика, в экстремальных ситуациях забываются элементарные правила информационной безопасности. Сотрудники полиции рекомендуют не поддаваться сиюминутным чувствам, следует хладнокровно проанализировать ситуацию и принять единственно верное решение и прервать подозрительное общение.