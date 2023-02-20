В Курске пройдут семейные лыжные гонки

Мероприятие пройдет на Боевке Фото: Светлана ВОЛКОВА

Стартовала регистрация на семейные соревнования по лыжным гонкам на Боевке.

Состязания пройдут 24 февраля на базе центра «Меркурий» рядом со стадионом ДЮСШ № 4. Дистанция для детей — около 500 метров.

Время:

14:00 — 14:10— регистрация команд с детьми в возрасте пяти-семи лет. 14:15 — начало соревнований.

14:30— 14:40 — регистрация команд с детьми в возрасте восьми-девяти лет. 14:50 — начало соревнований.

15:00-15:10— регистрация команд с детьми в возрасте 10-11 лет. 15:15 — начало соревнований.

Регистрация по ссылке: https://forms.gle/mAdRGLtkBdAco8YH8.

Ранее КП сообщала, что на территории лыжной базы спортивной школы «Арена» состоялся Кубок Губернатора Курской области по лыжным гонкам. Победители и призеры мировых соревнований, заслуженные мастера спорта России Дмитрий Малышко, Иван Черезов и Алексей Петухов вместе с участниками вышли на лыжню. Гонки объединили более тысячи спортсменов и зрителей всех возрастов из нашей области и соседних регионов.