20 февраля ВСУ обстреляли три населенных пункта Курской области

20 февраля продолжились обстрелы с территории Украины окрестностей сел Гуево и Горналь Суджанского района Курской области. Пострадавших и разрушений нет, но в Горнале перебита линия электропередач.

Село Горналь обстреливают четвертые сутки подряд. Накануне. 19 февраля, здесь в общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады.

Как только позволят требования безопасности, ремонтные бригады приступят к ликвидации обрывов, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее КП сообщала, что понедельник 20 февраля начался с очередного обстрела курского приграничья с территории Украины.

- Семь прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет. Но из-за обстрелов вновь нарушено энергоснабжение поселка. Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии, - проинформировал губернатор региона Роман Старовойт.