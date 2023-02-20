Куряне хранят в банках почти 169 миллиардов рублей

Куряне предпочитают хранить деньги на рублевых депозитах, сообщает Банк России Фото: Светлана ВОЛКОВА

Жители Курской области хранят в банках 168,9 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России. За год эта сумма выросла на 15,3%. При этом доля депозитов в рублях достигла 93,6%.

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали российским банкам указывать на своих сайтах всю важную информацию о предлагаемых продуктах без использования так называемых графических приемов.

- К таким уловкам можно отнести различия в фоне, цвете, при помощи которых одни параметры, их значения и варианты, менее заметны по сравнению с другими. Наиболее распространенной практикой является размещение некорректных данных о размере процентной ставки. В частности, акцент в таких случаях делается на максимальную ставку по вкладу. При этом информация о дополнительных условиях может указываться менее заметно, – комментирует управляющий Отделением Курск Банка России Евгений Овсянников.

Рост депозитов юридических лиц к началу 2023 года составил 18,6%. Но их общая сумма при этом меньше: индивидуальные предприниматели хранили в банках 2,7 млрд рублей, организации – 39,9 млрд рублей.