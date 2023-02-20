20 февраля ВСУ обстреляли поселок в Курской области

Об атаке сообщил губернатор Курской области Фото: Светлана ВОЛКОВА

Понедельник 20 февраля начался с очередного обстрела курского приграничья с территории Украины.

- Семь прилетов зафиксировано в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области. Пострадавших и повреждений в жилом секторе нет. Но из-за обстрелов вновь нарушено энергоснабжение поселка. Как только позволит ситуация, ремонтные бригады приступят к восстановлению подачи электроэнергии, - сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Ранее ВСУ трижды за утро 19 февраля обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района Курской области. Населенный пункт обстреливали три дня подряд с территории Украины. В общей сложности зафиксировано девять прилетов. Главное — никто не пострадал. Повреждения получили три домовладения: выбиты окна, посечены кровли и фасады.

18 февраля губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил уточненную информацию по результатам обстрела деревни Елизаветовка Глушковского района.

Здесь от осколков пострадали строения на территории четырех домовладений. Разбиты окна домов, повреждены крыши и заборы. Также было нарушено электроснабжение деревни.

20 февраля также белгородское село Новая Таволжанка вновь оказалась под артиллерийским обстрелом со стороны Украины. Основной прилет снарядов пришелся на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, в котором готовятся к смене люди.

Один человек погиб - женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи.