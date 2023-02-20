Курян судят за незаконную рубку дубов

Ущерб составил более 14 миллионов рублей Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Рыльский районный суд Курской области поступило уголовное дело против двух жителей Кореневского района. Их обвиняют в незаконной рубке леса в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору

Под судом оказались индивидуальный предприниматель, основным видом деятельности которого является распиловка и строгание древесины, и еще один мужчина. Осенью 2021 года вместе с другими людьми, уголовное дело против которых прекращено из-за того, что они не знали, что незаконно рубят лес, на территории Крупецкого участкового лесничества Рыльского лесничества спилили 27 дубов. Общий объем древесины составил более 185 кубометров.

Фрагменты стволов деревьев представляют собой деловую древесину хорошего качества, при вырубке являлись сырорастущими, сообщает пресс-служба Объединенной судебной системы Курской области.

Как следует из обвинительного заключения, государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере на сумму 13 721 097 рублей.