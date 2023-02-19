Курские баскетболистки с четвертой попытки одолели столичный МБА

Евгения Фролкина (№ 16) к десяти очкам добавила один перехват. Фото со страницы БК "Динамо" в VK.

Сегодня, 19 февраля, в рамках регулярного чемпионата в женской баскетбольной Премьер-лиге в Курске местное «Динамо» принимало столичный МБА. Уступив в первой четверти (15:19), наши земляки заметно приуныли. Казалось, все в итоге завершится четвертой кряду очной победой столичного коллектива (с учетом Кубка России). Но динамовские баскетболистки попросту уничтожили МБА во второй четверти - 30:10. Ну а разбазарить такой перевес в оставшееся время было достаточно сложно. В итоге – победа курского клуба (75:58).

В ТОП результативных игроков нашей команды вошли – Елизавета Комарова (11 очков), Эва Лисец, Евгения Фролкина (по десять), Елизавета Шабанова (девять), Эзин Калу и Ольга Фролкина (по восемь).

После этой победы «Динамо» с 46 очками вышло на чистое второе место. Единолично лидирует екатеринбургский УГМК – 50 баллов. ТОП-3 замыкает МБА (45). Теперь 23 февраля подопечные Тибо Пети сыграют в Верхней Пышме с УГМК. Начало встречи в 15:00.