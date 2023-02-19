Курянина судят за похищение девушки

Назначено судебное заседание Фото: Светлана ВОЛКОВА

В Промышленный районный суд Курска на рассмотрение в новом составе суда поступило уголовное дело по обвинению мужчины в похищении девушки

- Органами предварительного расследования мужчина обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 330 УК РФ, п. «в», п. «з» ч. 2 ст.126 УК РФ (самоуправство и похищение человека), - сообщили в пресс-службе Объединенной судебной системы Курской области.

ЧП произошло в декабре 2021 года. Пьяный мужчина приехал к знакомой жены за возвратом денежного долга.

Дома были дочери женщины. Мужчина взял кухонный нож и стал угрожать им 18-летней девушке, требуя от нее вернуть долг. Не получив согласия, он нанес удар ножом по мягкой игрушке, после чего вывел девушку из дома и увез на такси. В дальнейшем в течение суток он перевозил ее по разным местам, где удерживал против ее воли. Девушке удалось в телефонной переписке сообщить матери о своем местонахождении, ее освободили, рассказали в ведомстве.

Назначено судебное заседание.