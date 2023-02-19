В Курске задержали студентов, выполнявших роль курьеров в мошеннической схеме

Сотрудники УМВД России по Курску задержали двух молодых людей, выполнявших роль курьеров в мошеннической схеме.

От их действий пострадали три пожилые курянки. Подозреваемые действовали по отдельности, но схема обмана и способ совершения преступлений был одинаков, рассказали в полиции региона.

Так, 85-летняя пенсионерка отдала все хранившиеся дома сбережения после утреннего звонка от человека, представившегося следователем. Незнакомец сообщил, что виновником крупного ДТП стала ее внучка. Он передал телефон девушке, и пожилая женщина услышала взволнованный голос, плач и крик о помощи. Крики в трубке и слова лжеследователя не заставили курянку даже на миг усомниться в их правдивости. По роковому стечению обстоятельств женщина действительно проживала с внучкой, которая ранним утром ушла из дома.

Мошенники действовали быстро, контролируя каждый шаг жертвы. Избежать уголовной ответственности предложили за миллион рублей. Не располагая такой внушительной суммой, пенсионерка отдала запечатанные в бумажный конверт 250 тысяч рублей курьеру, подъехавшему вскоре к дому. Когда обман раскрылся, курянка обратилась с заявлением в полицию.

По аналогичной схеме мошенники обманули еще двоих жительниц Курска. Они отдали курьерам 50 и сто тысяч рублей.

Сотрудники полиции организовали оперативно-розыскные мероприятия, которые позволили задержать подозреваемых, забиравших деньги у пенсионеров.

Молодые люди 19 и 16 лет признались, что пошли на преступления из-за обещанных крупных вознаграждений. Полученную прибыль до своего задержания они не успели потратить.

В отношении молодых людей возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Их взяли под стражу.