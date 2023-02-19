Курянин лишился 120 тысяч рублей, играя на криптобирже

В полицию с заявлением обратился 25-летний молодой человек. В социальных сетях он познакомился с девушкой. Новая знакомая помимо разговоров о себе стала настоятельно рекомендовать принять участие в играх на бирже, уверяя, что это достаточно прибыльно. Начать предложила с десятитысячного взноса.

Мужчина поверил, что действительно получить легкие деньги не составит проблемы, внес необходимую сумму по указанным реквизитам. В программе сразу отобразилось, что молодой человек получил дивиденды. Но оказалось, что обналичить эти средства не представлялось возможным.

Дистанционный куратор потребовал заплатить за вывод денег, за верификацию платежа, страховку и прочие расходы. Когда общая сумма переводов достигла 120 тысяч рублей молодой человек стал сомневаться, что когда-нибудь сможет получить деньги обратно. К этому моменту новая знакомая перестала выходить на связь, сообщили в полиции региона.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Полиция предупреждает: любые предложения в сети Интернет, в мессенджерах, которые обещают большие выгоды, должны насторожить, особенно если для этого нужно переводить денежные средства. Отнеситесь к такой информации критически. Не поддавайтесь на уловки мошенников. Не вступайте с ними в диалог!