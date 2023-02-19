Курянку поймали на подмене брендовой одежды в пунктах выдачи онлайн-заказов

Женщину обвиняют в мошенничестве Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Курску установили личность курянки, причастной к серии мошенничеств в пунктах выдачи интернет-заказов. Нехитрая схема была отработана женщиной в трех магазинах, расположенных в разных районах города, рассказали в УМВД региона.

26-летняя жительница областного центра оформляла онлайн-покупку, а затем приходила за товаром в пункт выдачи. Уже в примерочной она меняла брендовую одежду и возвращала сотруднику принесенную с собой вещь из массмаркета. В отдельных случаях факт мошенничества обнаруживали лишь после того, когда товар возвращался на склад продавца. Некоторые вещи были изъяты в ходе осмотра в квартире подозреваемой. Используя подобную схему курянка стала обладательницей дорогостоящих брюк и пальто стоимостью 44 тысячи рублей.

По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Похищенной имущество в ходе дознания будет возвращено законным владельцам, сказали в полиции.