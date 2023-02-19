Житель Курска два с половиной года переводил деньги мошенникам

В УМВД завели уголовное дело Фото: Светлана ВОЛКОВА

В полицию обратился 44-летний курянин и рассказал, что отправил 1 миллион 200 тысяч рублей посторонним людям.

Рекламу о гарантированном пассивном доходе от покупок акций крупных компаний он увидел в интернете летом 2020 года и оставил свои данные. С ним связался менеджер, обещая помогать в заключении сделок и предложил стартовать с небольшой суммы. Далее взносы увеличивались.

Всякий раз в программе, которой рекомендовали пользоваться для просмотра полученной прибыли, мужчина видел растущий доход. Несмотря на то, что обналичить средства не удалось, курянин продолжил верить, что вскоре получит всю сумму на руки, нужно только терпеливо ждать и следовать указаниям неизвестных людей.

Так продолжалось около двух лет. Когда же курянин настоятельно попросил отдать ему деньги, мошенники стали требовать средства за оплату вывода денег, работу счета, страховку, и прочее. Вместо очередного транша он направился в полицию.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, сообщили в УМВД региона.

Полиция рекомендует не доверять предложениям о легком и быстром заработке. Даже если яркая рекламе гарантирует доход от инвестиций и торговле акциями. В большинстве случаев за такими предложениями стоят мошенники.