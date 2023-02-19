Курские спортсмены завоевали в Краснодаре три медали

В Краснодаре прошли Всероссийские соревнования по киокусинкай (кекусин-кан) "Кубок Кубани", на котором традиционно выступают сильнейшие каратисты России.

На пьедестал поднялись:

1 место - Чаплыгина Татьяна (девушки 12-13 лет, весовая категория свыше 55 кг).

1 место - Найденов Дмитрий (юниоры 16-17 лет, весовая категория свыше 75 кг).

2 место - Халеев Даниил (юниоры 16-17 лет, весовая категория свыше 75 кг).

Поздравляем ребят и их тренеров!

Ранее КП сообщала, что сборная команда Курской области по дзюдо в Брянске завоевала пять медалей межрегионального турнира среди юношей и девушек до 18 лет памяти Героя России Олега Визнюка. Турнир является отборочным на первенство России до 18 лет и победителям присваивают звание кандидата в мастера спорта России.